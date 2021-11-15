«Троллит Меркель»: Скабеева о предложении Лукашенко отправить беженцев в Мюнхен

«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», - сказал Лукашенко.