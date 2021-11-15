«Троллит Меркель»: Скабеева о предложении Лукашенко отправить беженцев в Мюнхен

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Телеграм-канале оценила предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко отправить мигрантов в Мюнхен на самолетах «Белавиа».
«Лукашенко троллит Меркель! <…> (Очень крутая идея. Ваш ход, Ангела)», - написала Скабеева.
Она также опубликовала видео, где Лукашенко комментирует предложение властей Мюнхена (федеральная земля Бавария на юге и юго-востоке Германии), предложивших забрать к себе всех мигрантов, которые находятся на белорусско-польской границе. Городские власти попросили пропустить мигрантов быстро и без лишней бюрократии в Мюнхен, где им помогут получить убежище и оформить необходимые документы.
«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», - сказал Лукашенко.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.
15 ноября мигранты покинули стихийный лагерь и приблизились к КПП «Брузги». Пограничники растянули на пропускном пункте колючую проволоку и встали стеной. По оценкам белорусского погранкомитета, сейчас там находятся более 2 тысяч человек.