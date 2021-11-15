В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Россияне в следующем году будут отдыхать 118 дней

Газета.Ru
1 час назад

Минтруд России утвердил производственный календарь на 2022 год, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Россияне в следующем году будут отдыхать 118 дней
Фото: ТАССТАСС

"Россияне будут отдыхать 118 дней в 2022 году", - сообщает агентство.

Согласно календарю, новогодние каникулы продлятся в следующем году до 9 января включительно. В феврале россиян ждет девять выходных, в том числе 23 февраля. В марте объявлены нерабочими 6-8 числа.

После этого продолжительные выходные ожидаются в мае: отдых продлится с 1 по 3, а также с 7 по 10 числа. В июне - с 11 по 13 июня. В следующем ноябре россияне будут отдыхать с 4 по 6 число. В этом году перед ноябрьскими праздниками на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации был объявлен период нерабочих дней, который длился с 30 октября по 7 ноября.

Местные власти могли продлевать его на свое усмотрение. Кроме того, в России стали ужесточать ограничительные меры, так, к началу ноября все регионы объявили о введении системы QR-кодов (в последних субъектах она заработает к середине декабря).

Такая мера дала свои плоды - глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на минувшей неделе впервые за два месяца снизился уровень заболеваемости COVID-19. В Москве рост заболеваемости замедлился на 23%.

Общество,Анна Попова,Минтруд,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители