Россияне в следующем году будут отдыхать 118 дней

Минтруд России утвердил производственный календарь на 2022 год, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

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"Россияне будут отдыхать 118 дней в 2022 году", - сообщает агентство.

Согласно календарю, новогодние каникулы продлятся в следующем году до 9 января включительно. В феврале россиян ждет девять выходных, в том числе 23 февраля. В марте объявлены нерабочими 6-8 числа.

После этого продолжительные выходные ожидаются в мае: отдых продлится с 1 по 3, а также с 7 по 10 числа. В июне - с 11 по 13 июня. В следующем ноябре россияне будут отдыхать с 4 по 6 число. В этом году перед ноябрьскими праздниками на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации был объявлен период нерабочих дней, который длился с 30 октября по 7 ноября.

Местные власти могли продлевать его на свое усмотрение. Кроме того, в России стали ужесточать ограничительные меры, так, к началу ноября все регионы объявили о введении системы QR-кодов (в последних субъектах она заработает к середине декабря).