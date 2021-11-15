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Россиянам раскрыли количество выходных дней в 2022 году

Lenta.ru
25 минут назад

В грядущем 2022 году жители России будут отдыхать 118 дней. Об этом говорится в производственном календаре, который утвердил Минтруд, пишет Telegram-канал URA.RU.

Россиянам раскрыли количество выходных дней в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, новогодние каникулы продлятся до 9 января. Общее количество выходных в январе составит 15 дней. В феврале, включая 23 число, будет 9 выходных.

При этом в марте график рабочих дней сместится, а праздничные дни пройдут с 6 по 9 число. Длинные выходные в мае придутся на 1-3 и 7-10 числа.

Кроме того, с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября также длинные выходные.

Куда россияне поедут на новогодние праздники

Ранее завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова предложила перенести пять новогодних праздничных дней на май. По ее мнению, это нужно сделать, потому что весной у россиян больше возможностей выехать на природу.

Общество,ВШЭ,Минтруд,РИА Ura.ru,
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