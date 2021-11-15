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В АТОР спрогнозировали массовый отказ от туров при введении QR-кодов

Вероника Полынина
49 минут назад

Три четверти российских туристов откажутся от поездок, если QR-коды станут обязательными и безальтернативными. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР спрогнозировали массовый отказ россиян от туров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подавляющее большинство путешественников (74%) заявили, что откажутся от покупки туров, если посадка на внутренние и международные рейсы, а также заселение в отели станут возможны только с QR-кодом вакцинированного или переболевшего, а результаты ПЦР-тестов приниматься не будут.

В АТОР сообщили о заметном снижении стоимости туров в Египет

Вакцинироваться или ревакцинироваться ради возможности путешествовать готовы лишь 4% опрошенных.

Еще 10% планируют отложить поездки до второй половины 2022 года, пока QR-коды не отменят.

Аналитики АТОР считают, что процент граждан, которые откажутся от поездок из-за введения QR-кодов на транспорте, в реальности может оказаться гораздо ниже. В ассоциации оценивают предполагаемое сокращение внутреннего туристического потока в феврале-июне 2022 года в 35-50% в зависимости от сегмента, а выездного туризма по массовым направлениям – до 30%.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и магазинах. Новые ограничения планируется полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. QR-коды не понадобятся для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Общество,Ассоциация туроператоров России,Госдума,Правительство РФ,
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