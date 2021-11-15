В АТОР спрогнозировали массовый отказ россиян от туров

Три четверти российских туристов откажутся от поездок, если QR-коды станут обязательными и безальтернативными. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Подавляющее большинство путешественников (74%) заявили, что откажутся от покупки туров, если посадка на внутренние и международные рейсы, а также заселение в отели станут возможны только с QR-кодом вакцинированного или переболевшего, а результаты ПЦР-тестов приниматься не будут.
Вакцинироваться или ревакцинироваться ради возможности путешествовать готовы лишь 4% опрошенных.
Еще 10% планируют отложить поездки до второй половины 2022 года, пока QR-коды не отменят.
Аналитики АТОР считают, что процент граждан, которые откажутся от поездок из-за введения QR-кодов на транспорте, в реальности может оказаться гораздо ниже. В ассоциации оценивают предполагаемое сокращение внутреннего туристического потока в феврале-июне 2022 года в 35-50% в зависимости от сегмента, а выездного туризма по массовым направлениям – до 30%.
12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и магазинах. Новые ограничения планируется полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. QR-коды не понадобятся для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.