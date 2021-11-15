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Девятилетняя девочка умерла от COVID в Белгороде

Елена Прошина
40 минут назад

В Белгородской области девятилетняя девочка умерла от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Девятилетняя девочка умерла от COVID в Белгороде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это первая смерть ребенка от COVID-19, зафиксированная в регионе.

В пресс-службе правительства Белгородской области рассказали, что у девочки были серьезные сопутствующие заболевания, болезнь протекала очень тяжело. Она поступила в больницу в тяжелом состоянии с тотальным поражением легких.

Лечение, которое проводилось в соответствии со всеми стандартами, не давало положительного результата, у ребенка постоянно наблюдалась отрицательная динамика. Врачи боролись за жизнь пациентки две недели, но спасти ее жизнь не удалось.

По данным белгородского департамента здравоохранения, сейчас в детском ковидном госпитале лечатся 26 детей. Всего в настоящее время в регионе развернуто 3 606 ковидных коек, они загружены на 90%.

За последние сутки в Белгородской области выявлено 349 случаев заболевания коронавирусом. За весь период пандемии в регионе скончались 1 387 человек.

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