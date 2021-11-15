Россиян предупредили о новых методах киберпреступлений

Киберпреступники стали использовать рекламные сервисы Google для кражи криптовалюты с электронных кошельков россиян. Об этом заявили специалисты Check Point Software Technologies, сообщает Lenta.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

«По нашим оценкам, только за последние выходные октября злоумышленники украли криптовалюту на сумму более 500 тысяч долларов. Это новая тенденция у кибермошенников», - рассказал руководитель отдела исследования уязвимостей продуктов в Check Point Software Одед Вануну.

Мошенники размещают рекламу с помощью инструмента Google Ads. Перейдя по ссылке из Google, жертва попадает на фишинговый сайт, который визуально крайне сложно отличить от оригинального ресурса криптоплощадки.

По информации экспертов, преступникам удалось похитить уже порядка 500 тысяч долларов.

Специалисты посоветовали никому не сообщать пароли от криптовалютных кошельков. Вместе с тем россиянам рекомендовали во время работы с поисковыми системами обращать внимание на первый результат в поисковой выдаче, а не на блок с рекламными объявлениями.