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Россиян предупредили о новых методах киберпреступлений

Елена Прошина
40 минут назад

Киберпреступники стали использовать рекламные сервисы Google для кражи криптовалюты с электронных кошельков россиян. Об этом заявили специалисты Check Point Software Technologies, сообщает Lenta.ru.

Россиян предупредили о новых методах киберпреступлений
Фото: ТАССТАСС

«По нашим оценкам, только за последние выходные октября злоумышленники украли криптовалюту на сумму более 500 тысяч долларов. Это новая тенденция у кибермошенников», - рассказал руководитель отдела исследования уязвимостей продуктов в Check Point Software Одед Вануну.

Мошенники размещают рекламу с помощью инструмента Google Ads. Перейдя по ссылке из Google, жертва попадает на фишинговый сайт, который визуально крайне сложно отличить от оригинального ресурса криптоплощадки.

По информации экспертов, преступникам удалось похитить уже порядка 500 тысяч долларов.

Специалисты посоветовали никому не сообщать пароли от криптовалютных кошельков. Вместе с тем россиянам рекомендовали во время работы с поисковыми системами обращать внимание на первый результат в поисковой выдаче, а не на блок с рекламными объявлениями.

Ранее пользователи Сети начали жаловаться на обилие рекламы в Telegram. Как сообщили в Роскачестве, подобные объявления могут быть опасны: нередко под видом нативной рекламы популярный мессенджер продвигает продукт «инфоцыган».

Общество,Google,Lenta.ru,
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