Метеоролог предупредил об урагане на юге России

«Холодный воздух будет перетекать горный хребет и в районе Новороссийска 16 и 17 ноября, ожидается 25 — 30 метров в секунду, это так называемая бора (холодный северный ветер — Прим. ред.), причем ветер восточный. Такая же ситуация будет складываться в Крыму. Это достаточно частое явление, особенно в это время года и в зимний период. С четверга ветер постепенно начнет успокаиваться», — отметил он.