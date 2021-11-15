Метеоролог предупредил об урагане на юге России

На юге России ожидается штормовой ветер 16 и 17 ноября, при сильных порывах могут пострадать деревья, крыши и заборы. Об этом заявил метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с URA.RU.
«Центр антициклона 16 ноября будет находиться около Азовского моря, он принесет на черноморское побережье Кавказа, в районе Новороссийска, почти штормовой ветер, до 25- 30 метров в секунду. Такая же ситуация ожидается в Сочи, Краснодаре. Возможно, будут повалены деревья, снесены крыши и заборы», — объяснил эксперт.
В свою очередь ведущий метеоролог отдела управления в кризисных ситуациях Ситуационного центра Росгидромета Михаил Милославский добавил, что данная ситуация сохранится на юге России до 17 ноября.
«Холодный воздух будет перетекать горный хребет и в районе Новороссийска 16 и 17 ноября, ожидается 25 — 30 метров в секунду, это так называемая бора (холодный северный ветер — Прим. ред.), причем ветер восточный. Такая же ситуация будет складываться в Крыму. Это достаточно частое явление, особенно в это время года и в зимний период. С четверга ветер постепенно начнет успокаиваться», — отметил он.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова не согласилась с прогнозами, предоставленными метеорологом центра погоды «Фобос» Евгением Тишковцом о том, что в Москве в ноябре резко похолодает. Она заверила, что температура воздуха в этом месяце опустится не ниже -10 градусов.