Пульмонолог развеял мифы о коронавирусе

Пульмонолог Олег Абакумов решил развеять мифы о коронавирусе и заявил, что заболевание ни в коем случае нельзя сравнивать с простудой — каждый пятый пациент с COVID-19 нуждается в госпитализации из-за тяжелого состояния. Об этом эксперт заявил в беседе с изданием «Ежедневные Новости Владивостока».
Абакумов также напомнил, что антибиотики помогут излечиться от пневмонии лишь в том случае, если болезнь была вызвана бактерией, а потому они бесполезны при заражении SARS-CoV-2.
Сама пневмония представляет собой очень опасное заболевание, которое развивается из-за вируса. При этом наиболее подвержены коронавирусу не только дети и пожилые люди, но и взрослые россияне, которые ведут малоподвижный образ жизни, не следят за питанием и имеют вредные привычки.
Пульмонолог отметил, что отсутствие высокой температуры вовсе не является признаком более легкого течения заболевания, поскольку при развитии пневмонии этот симптом вовсе не обязателен.
Напомним, что ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что россиянам еще долгое время придется прививаться от COVID-19, поскольку даже если глобальная пандемия и пойдет на спад, сам вирус никуда не денется.