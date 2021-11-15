Пульмонолог развеял мифы о коронавирусе

Пульмонолог Олег Абакумов решил развеять мифы о коронавирусе и заявил, что заболевание ни в коем случае нельзя сравнивать с простудой — каждый пятый пациент с COVID-19 нуждается в госпитализации из-за тяжелого состояния. Об этом эксперт заявил в беседе с изданием «Ежедневные Новости Владивостока».

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Абакумов также напомнил, что антибиотики помогут излечиться от пневмонии лишь в том случае, если болезнь была вызвана бактерией, а потому они бесполезны при заражении SARS-CoV-2.

Сама пневмония представляет собой очень опасное заболевание, которое развивается из-за вируса. При этом наиболее подвержены коронавирусу не только дети и пожилые люди, но и взрослые россияне, которые ведут малоподвижный образ жизни, не следят за питанием и имеют вредные привычки.

Пульмонолог отметил, что отсутствие высокой температуры вовсе не является признаком более легкого течения заболевания, поскольку при развитии пневмонии этот симптом вовсе не обязателен.