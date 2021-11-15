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Сертификаты о вакцинации стали недоступны ряду пользователей «Госуслуг»

Вероника Полынина
42 минуты назад

Сертификаты о вакцинации стали недоступны ряду пользователей «Госуслуг», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сертификаты о вакцинации стали недоступны ряду пользователей «Госуслуг»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 ноября на «Госуслугах» произошел технический сбой, после чего срок действия некоторых сертификатов о вакцинации сократился с года до 6 месяцев, часть из них оказались просроченными. После жалоб пользователей в министерстве цифрового развития сообщили, что ошибка устранена.

Однако сертификаты некоторых пользователей оказались до сих пор не восстановлены. В частности, фитнес-тренер Екатерина рассказала радиостанции, что ее сертификат на «Госуслугах» ликвидировался, при этом на «Мос.ру» он доступен, но на работе с нее требуют образец именно с «Госуслуг».

«Я попала в этот капкан, и меня могут отстранить от работы. Когда «Госуслуги» собираются возвращать все? Короче, они ничего не починили. По крайней мере, у меня», - пожаловалась девушка.

Она сообщила, что пыталась сообщить о проблеме через обратную связь на «Госуслугах», но сайт выдает ошибку. Екатерина оставила сообщение на главной странице сайта Минцифры и пыталась дозвониться в техническую поддержку «Госуслуг», но после 10 минут ожидания сдалась.

Также девушка писала в чат-бот «Госуслуг», где ей посоветовали обратиться в Минздрав России.

Ранее сообщалось, что QR-коды нового образца, подтверждающие статус вакцинированного, переболевшего коронавирусом или получившего медотвод от вакцинации, будут оформляться единым для всей страны образом. Бумажные сертификаты о вакцинации действовать перестанут.

Общество,Минздрав РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
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