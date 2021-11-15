Названо условие для получения QR-кода бессимптомно переболевшими COVID

«У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», - сказал Хубезов.

По его словам, на таких гражданах не скажутся законопроекты о введении QR-кодов для доступа в общественные места. Он также призвал вакцинироваться всех непривитых, так как в настоящее время не ясно, какое количество антител дает защиту от коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах для доступа в общественные места и на транспорт. Коды будут получать привитые, переболевшие COVID-19, а также обладатели медотвода от вакцинации. До 1 февраля вместо QR-кода можно будет предъявить результат отрицательного ПЦР-теста. Предполагается, что режим QR-кодов будет действовать как минимум до июня 2022 года.