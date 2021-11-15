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Познер призвал ужесточить антиковидные меры

Мария Иванова
1 час назад

Журналист Владимир Познер рассказал, что выступает за жесткий подход к кампании по вакцинации. В беседе с НСН он привел в качестве примера западные страны, где без прививки нельзя попасть во многие общественные места.

Познер призвал ужесточить антиковидные меры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, мы недостаточно жестко ставили и ставим вопрос о вакцинации. Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят», - подчеркнул журналист.

Познер отметил, что в этих странах речь об обязательной вакцинации не идет, но человек должен понимать - без прививки он не сможет попасть «ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр».

«Либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда», - заключил он.

Познер ранее связывал предвзятое отношение к вакцинации в России в том числе с тем, что народ «довольно темный и косный».

«Много разговоров о том, что из-за нее может быть отсутствие фертильности, небылица про чипирование. Наш народ открыт для подобных теорий заговора», - отмечал журналист.

По его мнению, также у россиян есть «условный рефлекс» недоверия к власти.

Музыкант Андрей Макаревич называл людей, выступающих против вакцинации, опасными для общества и предложил брать с них деньги за лечение. Он напомнил, что в СССР всех детей в обязательном порядке прививали от полиомиелита и оспы.

«У нас спрашивал кто-нибудь, кто хочет, а кто не хочет? В обязательном порядке привили - и слава богу! Никто не болеет ни оспой, ни полиомиелитом, правда?» - отмечал Макаревич.

Общество,Владимир Познер,Андрей Макаревич,
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