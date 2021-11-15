Подготовку семейства медведей к зиме сняли на видео

«Медвежья семья в погожий денек показалась во всей красе. Результаты труда медведицы-героини в течение лета: все 4 медвежонка живы, набрали вес и перелиняли в отличные зимние шубки. Один медвежонок так и остался меньше собратьев — но, кажется, это просто врожденная разница в размерах, а не дефицит питания или заботы матери», — рассказали в заповеднике.