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Подготовку семейства медведей к зиме сняли на видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад

В Нижне-Свирском заповеднике в объектив фотоловушки попала семья медведей — медведица и четверо детенышей. Кадры опубликованы на странице заповедника во «ВКонтакте»

.

«Медвежья семья в погожий денек показалась во всей красе. Результаты труда медведицы-героини в течение лета: все 4 медвежонка живы, набрали вес и перелиняли в отличные зимние шубки. Один медвежонок так и остался меньше собратьев — но, кажется, это просто врожденная разница в размерах, а не дефицит питания или заботы матери», — рассказали в заповеднике.

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