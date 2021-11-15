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«Эксперт» и «дитя природы»: россияне назвали топ-7 видов антиваксеров

Елена Прошина
25 минут назад

Пользователи соцсетей выделили несколько типичных образов среди противников вакцинации. Как сообщает Live 24, получились семь видов «антиваксеров»: «эксперт», «дитя природы», «правозащитник», «познавший истину», «хитрец», «знакомый» и «иппохондрик».

«Эксперт» и «дитя природы»: россияне назвали топ-7 видов антиваксеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эксперты» разбираются в теме лучше создателей препаратов, врачей и ВОЗ. В спорах они используют ссылки на псевдонаучные сайты или видео блогеров, однако полностью игнорируют результаты настоящих научных исследований.

«Дитя природы» выступает за народную медицину, которая якобы проверена временем. Некоторые из этой группы также заявляют о естественном иммунитете, который, по их мнению, можно «подкрепить» перед встречей с коронавирусом травяным настоем и чесноком.

«Познавшие истину» сильно боятся чипов и возможной слежки. Среди них популярная версия о массовом эксперименте над людьми, по которому COVID-19 вовсе не существует. При этом споры они ведут через смартфоны, нередко используя открытые сети Wi-Fi.

«Правозащитник» выступает за права человека, причем в основном за свои, не думая о тех людях, которых они могут заразить.

«Хитрецы» же гордятся тем, что обманули систему, купив сертификат о вакцинации.

«Знакомые» рассказывают в соцсетях о своих дальних родственниках и знакомых, которые якобы умерли от вакцинации.

«Ипохондрики» же находят у себя болезни, которые с прививками не совместимы и заявляют о наличии медотвода. Причем, заболеваний у них зачастую и вовсе нет.

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