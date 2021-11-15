Мурашко сообщил о росте темпов вакцинации в РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 о росте темпов вакцинации в стране. "За неделю темпы вакцинации возросли на 6%. Всего за это время вакцинировано более 3 миллионов 216 тысяч человек", – отметил он.