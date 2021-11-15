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Мурашко сообщил о росте темпов вакцинации в РФ

Москва24
34 минуты назад

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 о росте темпов вакцинации в стране. "За неделю темпы вакцинации возросли на 6%. Всего за это время вакцинировано более 3 миллионов 216 тысяч человек", – отметил он.

Мурашко сообщил о росте темпов вакцинации в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, препаратом "Спутник Лайт" ревакцинировано более 9 миллионов граждан. Он также уточнил, что в группе россиян старше 60 лет темпы вакцинации за неделю выросли на 14%.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что в России создают лекарство, позволяющее прерывать развитие коронавируса на начальном этапе. О каком именно препарате идет речь, министр сообщит после завершения всех испытаний.

Общество,Михаил Мурашко,
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