Познер: ограничения для непривитых надо ужесточить

Российский телеведущий Владимир Познер уверен, что в вопросе, связанном с вакцинацией населения, все еще не хватает жесткости, в том числе в отношении непривитых от коронавируса. Об этом журналист заявил в беседе с «НСН».

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«Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода», — поделился своими наблюдениями Познер.

По его словам, люди могут продолжать отказываться от прививки, однако их никуда не пустят, например в кинотеатр, музей или на стадион.

«Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР...» — отметил журналист.

При этом если человек отказывается проходить вакцинацию и делать ПЦР, как добавил телеведущий, он ничего не сможет посетить, в отличие от привитых.

«Я сторонник такой жесткой меры», — заключил Познер.