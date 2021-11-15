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Телеведущий Познер считает, что ограничения для непривитых надо ужесточить

Газета.Ru
51 минуту назад

Российский телеведущий Владимир Познер уверен, что в вопросе, связанном с вакцинацией населения, все еще не хватает жесткости, в том числе в отношении непривитых от коронавируса. Об этом журналист заявил в беседе с «НСН».

Познер: ограничения для непривитых надо ужесточить
Фото: ТАССТАСС

«Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода», — поделился своими наблюдениями Познер.

По его словам, люди могут продолжать отказываться от прививки, однако их никуда не пустят, например в кинотеатр, музей или на стадион.

«Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР...» — отметил журналист.

При этом если человек отказывается проходить вакцинацию и делать ПЦР, как добавил телеведущий, он ничего не сможет посетить, в отличие от привитых.

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«Я сторонник такой жесткой меры», — заключил Познер.

Ранее в Кремле оценили возможное принятие федерального закона о QR-кодах. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «личным делом россиян» вакцинацию иностранными вакцинами за рубежом.

Общество,Владимир Познер,Дмитрий Песков,
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