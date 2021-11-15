Названы преграды для карьерного роста россиян

IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob выяснил, какие преграды мешают карьерному рост россиян, пишет «Газета.Ru». Самым распространенным фактором оказалось отсутствие подходящей вакантной должности — о такой проблеме заявил каждый шестой опрошенный (17 процентов).

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Россияне жаловались, что их начальник «никуда не собирается уходить» или им «некуда расти». Так, 15 процентов опрошенных отметили, что имеют возможность повышения в должности, однако им это не интересно. Такой ответ часто давали врачи и учителя. «Неоднократно предлагали вышестоящую должность, но условия работы там такие, что никто на этой должности не задерживается», — объяснил один из респондентов.

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Кроме того, в эту категорию попали программисты и строители. SuperJob выявил, что сотрудников IT-сферы больше интересует рост зарплаты, чем повышение, а работники строек рассказали, что их устраивают обязанности на текущей должности. Каждый одиннадцатый (9 процентов) респондент считает, что не имеет необходимых для повышения квалификации знаний или образования. Другие 8 процентов сказали, что им не хватает опыта и навыков работы.

«В том, что все упирается в отсутствие полезных связей и уверенности в себе, убеждены по 7 процентов опрошенных. 5 процентов россиян считают, что их карьерному росту способствовал бы адекватный начальник, но с руководством им не повезло. Реже респонденты сетовали на отсутствие у них мотивации (4 процента), времени (3 процента), а также на то, что их продвижению мешают возрастные ограничения (2 процента)», — заявили в SuperJob.

Остальные 10 процентов респондентов пожаловались не нехватку везения, амбиций, здоровья, наглости, коммуникабельности и жесткости. Некоторые из опрошенных назвали в качестве преграды для карьерного роста гендерное неравенство. Сервис опросил 1600 жителей из разных городов России.