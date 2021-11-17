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Правительство утвердило перечень относящихся к Крайнему Северу районов

Lenta.ruиещё 7
14 минут назад

Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и территорий, которые к нему приравниваются. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Утвержден перечень относящихся к Крайнему Северу районов
Фото: ТАССТАСС

К территориям Крайнего Севера отнесли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Тыва, Карелия и Тыва. Кроме того, в этот список вошли части Хабаровского, Пермского, Красноярского и Приморского краев, а также территории Амурской, Иркутской, Архангельской, Тюменской и Сахалинской областей.

Помимо этого, к Крайнему Северу отнесли часть территорий Ханты-Мансийского автономного округа. К регионам, которые полностью вошли в Состав Крайнего Севера, относятся Якутия, Магаданская и Мурманская области, а также Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатский край.

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В правительстве подчеркнули, что список территорий не изменился с точки зрения географии. Все жители территорий, которые раньше получали выплаты надбавок, продолжат получать льготы и те компенсации и госгарантии, которые им положены.

Общество,Правительство РФ,
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