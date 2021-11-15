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38 420 новых случаев COVID выявили в России

Елена Прошина
1 час назад

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 38 420 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за это время 27 972 пациентов в 85 регионов, скончались 1 211 человек. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

38 420 новых случаев COVID выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в России с начала пандемии коронавируса было зафиксировано 9 109 094 случая COVID-19. За весь период выявлено 256 597 летальных исходов. Вылечились за это время 7 812 557 пациентов.

Среди российских регионов наибольший суточный прирост сохраняется в Москве. Так, за последние сутки в столице зафиксировали 3 789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки были доставлены в больницы 1 007 человек, выздоровели за это время еще 6 364 пациента, умерли 93 человека. Уточняется что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 730 заболевших.

Ранее Сергей Собянин заявил, что число пациентов с COVID-19 в столице за последнюю неделю уменьшилось на 23%, госпитализированных - на 19%. По его словам, положительный эффект оказали вакцинация, соблюдение масочного режима и нерабочие дни.

"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", - пояснил он.

Общество,Сергей Собянин,
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