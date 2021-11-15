В украинском городе Луцке местная жительница каждый день покидает свою квартиру через окно.

Живущая на первом этаже пожилая женщина выходит из своего жилища при помощи стремянки. Причиной такого необычного поведения пенсионерки стали ее религиозные убеждения: украинка считает установленный во входной двери кодовый замок «от сатаны» и отказывается пользоваться привычным выходом.