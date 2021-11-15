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Пенсионерка выходит из квартиры через окно из-за страха сатаны: видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В украинском городе Луцке местная жительница каждый день покидает свою квартиру через окно.

Живущая на первом этаже пожилая женщина выходит из своего жилища при помощи стремянки. Причиной такого необычного поведения пенсионерки стали ее религиозные убеждения: украинка считает установленный во входной двери кодовый замок «от сатаны» и отказывается пользоваться привычным выходом.

На снятых очевидцами кадрах видно, как женщина вылезает из окна по переносной лестнице, а затем вместе с ней удаляется по своим делам.

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