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Фонари-«виселицы» ужаснули москвичей

Елена Прошина
20 минут назад

Москвичи ужаснулись от новых фонарей на Минской улице и сравнили их с виселицами. Снимок обновленного тротуара опубликовали в Facebook-сообществе «Фили. Давыдково. Соседи».

Фонари-«виселицы» ужаснули москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор снимка отметила, что в пасмурную погоду фонари выглядят особенно ужасающе. Комментаторы поддержали ее и заявили, что дизайнеры «вдохновлялись традициями прошлого».

«Вдоль дороги мертвые с косами стоят! Автор проекта, видимо, вспомнил детство и "Неуловимых". И у меня тоже это унылое пространство никаких положительных эмоций не вызывает», — написал один из подписчиков.

Другой комментатор вспомнил известный стих Александра блока.

«Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и беспощадный свет... Аптеки не наблюдается, а вот фонари-виселицы действительно совершенно беспощадны к тем, кто не согласен с их дизайном!, — написал он.

Другая подписчица сообщества отметила, что между фонарями довольно много пространства и украсить территорию можно с помощью деревьев и кустарников.

«Кабель же не пять метров шириной. И слева, и справа можно зеленые посадки сделать», — предложила она.

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