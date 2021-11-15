Фонари-«виселицы» ужаснули москвичей

Москвичи ужаснулись от новых фонарей на Минской улице и сравнили их с виселицами. Снимок обновленного тротуара опубликовали в Facebook-сообществе «Фили. Давыдково. Соседи».
Автор снимка отметила, что в пасмурную погоду фонари выглядят особенно ужасающе. Комментаторы поддержали ее и заявили, что дизайнеры «вдохновлялись традициями прошлого».
«Вдоль дороги мертвые с косами стоят! Автор проекта, видимо, вспомнил детство и "Неуловимых". И у меня тоже это унылое пространство никаких положительных эмоций не вызывает», — написал один из подписчиков.
Другой комментатор вспомнил известный стих Александра блока.
«Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и беспощадный свет... Аптеки не наблюдается, а вот фонари-виселицы действительно совершенно беспощадны к тем, кто не согласен с их дизайном!, — написал он.
Другая подписчица сообщества отметила, что между фонарями довольно много пространства и украсить территорию можно с помощью деревьев и кустарников.
«Кабель же не пять метров шириной. И слева, и справа можно зеленые посадки сделать», — предложила она.