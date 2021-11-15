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Врач Жемчугов описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik заявил, что у коронавируса есть три варианта развития. «Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут иммунный консенсус», — рассказал врач. По его словам, есть также такой сценарий развития вируса, при котором он может просто исчезнуть в природе. «Третий вариант... он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — резюмировал Жемчугов, назвав данный путь самым губительным для человечества.

Мурашко заявил о скором завершении испытаний лекарства от коронавируса

В России завершаются испытания препарата, способного прервать заболевание коронавирусом на ранней стадии. За рубежом также ведутся подобные испытания, однако лекарства от COVID нет ещё ни в одной стране, заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он признал, что в России ещё не умеют лечить коронавирус в 100% случаев и необходимость вакцинации вызвана отсутствием препаратов, позволяющих оборвать течение болезни на начальном этапе заражения. Тем не менее работа над таким препаратом в России ведётся и находится на заключительной стадии. О каком конкретно препарате идёт речь и как именно он действует, министр не уточнил.

В Москве началась онлайн-запись на экспресс-тестирование на COVID-19

С 15 ноября в Москве можно записаться на экспресс-тестирование на COVID-19, которое проходит в 71 пунктах диагностики, онлайн. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на официальном сайте правительства Москвы. Записаться на экспресс-диагностику можно через приложение «ЕМИАС.ИНФО» или на сайте. В заявке будет необходимо указать личные данные и номер полиса ОМС или СНИЛС — такую же информацию москвичи заполняют от руки в пунктах тестирования. Ракова рассказала, что после заполнения заявления человек получит QR-код, который нужно будет предъявить в точке экспресс-диагностики. При этом, отметила она, москвичи по-прежнему могут заполнить бумажную заявку и прийти на скрининг без записи.

Иммунолог спрогнозировал сроки достижения коллективного иммунитета в России

За счет законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года коллективного иммунитета на уровне 80 процентов можно будет достичь в апреле. Такие сроки спрогнозировал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщают «Известия». «Все будет зависеть от приверженности населения вакцинации. QR-коды — мощный инструмент стимулирования. Чем больше регионов их введут в ближайшее время, тем скорее люди задумаются над необходимостью сделать прививку», — заявил Крючков. Он добавил, что если коллективного иммунитета не получится достичь в апреле-мае, то на показатель в 80 процентов удастся выйти к лету.

Гинцбург: многократную ревакцинацию против COVID-19 назвали безопасной