Мошенники атаковали антипрививочников в России

Спрос на получение сертификатов о вакцинации в России вырос, как и количество мошенников, которые наживаются на антипрививочниках. Продавцы предлагают получить нелегальный документ и оформить QR-код на Госуслугах, сообщает URA.RU

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По данным портала, в Telegram начали появляться сотни каналов, где мошенники продают «официально зарегистрированный» QR-код. Стоит эта услуга от 4 до 6 тысяч рублей. За две тысячи рублей продавцы предлагают ПЦР-тесты, которые якобы будут учтены в базах медицинских клиник, а липовый отвод от прививки у них можно купить за 3 тысячи.

На одном из таких Telegram-каналов насчитывается более 100 тысяч подписчиков. При этом специалист по интернет-коммуникациям Арсений Камышев заявляет, что просмотров у рекламного поста всего 8 тысяч, а это несоразмерно заявленному количеству подписчиков.

Чтобы приобрести липовый документ, нужно отправить свои персональные данные владельцу сообщества и перевести на его карту деньги. Владелец обещает, что QR-код придет в течение нескольких часов, однако после перевода средств он просто блокирует покупателя, получая не только деньги, но и его персональные данные. Суммы же, которые граждане перечисляют обманщикам, могут исчисляться десятками миллионов рублей, заявляет URA.RU.