Коронавирусные ограничения в России ужесточат

Радиостанция «Эхо Москвы» рассказала, что многие регионы РФ начали ужесточать антикоронавирусные мера. К примеру, в Санкт-Петербурге с понедельника, 15 ноября, QR-коды нужны для посещения бассейнов, фитнеса, развлекательных мероприятий и торжественных церемоний бракосочетания.

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Кроме того, с 1 декабря QR-коды (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте) в Петербурге начнут требовать в общепите и розничных магазинах (кроме заправок, аптек, продуктовых и магазинов без торгового зала).

С 8 ноября QR-коды в городе требуют в кинотеатрах, на выставках, в концертных залах и цирках.

В Кемеровской области QR-код понадобится с 15 ноября для посещения учреждений культуры, общепита, спорта, салонов красоты и торговых центров с развлекательной инфраструктурой.

Система QR-кодов для посещения ресторанов, фитнеса и салонов красоты с 15 ноября также заработала в Красноярске.

В Татарстане с 22 ноября запустят проверки QR-кодов в общественном транспорте. QR-код будет нужен для поездки в метро, а также по межмуниципальным и муниципальным автобусным маршрутам.

РБК ранее сообщило, что власти обсуждают введение QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов по всей стране.