В РФ могут отключить половину корпоративных номеров

С 1 декабря в России могут отключить более половины всех корпоративных номеров. Причина этого решения — несоблюдение закона о «серых» сим-картах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов.

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Отмечается, что поправки в закон «О связи» обязывают всех подключаемых юридических лиц вносить сведения о пользователях сим-карт в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Данные новых корпоративных клиентов необходимо вносить с 1 июня 2021 года, а номера уже действующих пользователей должны быть зарегистрированы в системе до 1 декабря 2021 года. В обратном случае оказание услуг будет приостановлено.

Согласно данным экспертов, более половины корпоративных клиентов операторов мобильной связи так и не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА. При этом сейчас в России используется около 32 млн корпоративных номеров.