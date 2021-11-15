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Более половины корпоративных номеров в РФ могут отключить

Елена Прошина
26 минут назад

С 1 декабря в России могут отключить более половины всех корпоративных номеров. Причина этого решения — несоблюдение закона о «серых» сим-картах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов.

В РФ могут отключить половину корпоративных номеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что поправки в закон «О связи» обязывают всех подключаемых юридических лиц вносить сведения о пользователях сим-карт в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Данные новых корпоративных клиентов необходимо вносить с 1 июня 2021 года, а номера уже действующих пользователей должны быть зарегистрированы в системе до 1 декабря 2021 года. В обратном случае оказание услуг будет приостановлено.

Согласно данным экспертов, более половины корпоративных клиентов операторов мобильной связи так и не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА. При этом сейчас в России используется около 32 млн корпоративных номеров.

Издание отмечает, что операторы могут только проинформировать своих абонентов о необходимости внесения сведений в ЕСИА. Не все пользователи понимают, что оператор должен будет отключить их сим-карты, если они не выполнят указанные в поправках закона требования. Некоторые пользователи при этом даже не зарегистрированы в «Госуслугах». Именно поэтому многие корпоративные клиенты все еще не внесли необходимые сведения в систему.

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