Врач раскрыл три сценария развития коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik заявил, что у коронавируса есть три варианта развития.
«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут иммунный консенсус», — рассказал врач.
По его словам, есть также такой сценарий развития вируса, при котором он может просто исчезнуть в природе.
«Третий вариант... он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — резюмировал Жемчугов, назвав данный путь самым губительным для человечества.