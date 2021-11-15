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Врач Жемчугов назвал три сценария развития ситуации с COVID-19

RT на русскомиещё 19
36 минут назад

Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik заявил, что у коронавируса есть три варианта развития.

Врач раскрыл три сценария развития коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут иммунный консенсус», — рассказал врач.

По его словам, есть также такой сценарий развития вируса, при котором он может просто исчезнуть в природе.

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«Третий вариант... он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — резюмировал Жемчугов, назвав данный путь самым губительным для человечества.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.
Общество,Владислав Жемчугов,Александр Гинцбург,ИА Sputnik,
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