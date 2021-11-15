Врач раскрыл три сценария развития коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik заявил, что у коронавируса есть три варианта развития.

По его словам, есть также такой сценарий развития вируса, при котором он может просто исчезнуть в природе.