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Актёр из «Девятаева»: в самолёте я плакал, а не дебоширил

News.ru
1 час назад

Актёр Сергей Качинский опроверг информацию о дебоше на борту рейса из Антальи. По его словам, на него нахлынули чувства после выпитой бутылки водки. Он даже записал видео в доказательство своего плохого эмоционального самочувствия.

Устроивший дебош в самолете петербургский актер объяснился
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Об этом сообщат KP.RU.

Сам того не желая, я попал в тяжелую ситуацию. На борту самолёта не было никакого моего концерта. Я во время полёта совершил ошибку, я открыл бутылку водки, купленную в дьюти фри, и выпил. После этого я расплакался из-за горя в семье. Дело в том, что я рос без отца и матери. И иногда на меня находят чувства, и я плачу. Поэтому в самолёте я плакал, — передаёт слова актёра издание.

Петербургский актер устроил дебош на борту самолета из Антальи

После этого он попытался успокоиться в туалете и попросил помощи у бортпроводников. Ему дали валерьянки и воды. При этом, по словам актёра, он не хамил и находился, как того требуют антиковидные ограничения, в маске. Тем не менее по прилету его встречала полиция. Качинскому выписали несколько штрафов за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте и за распитие спиртных напитков.

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