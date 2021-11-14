Устроивший дебош в самолете петербургский актер объяснился

Сам того не желая, я попал в тяжелую ситуацию. На борту самолёта не было никакого моего концерта. Я во время полёта совершил ошибку, я открыл бутылку водки, купленную в дьюти фри, и выпил. После этого я расплакался из-за горя в семье. Дело в том, что я рос без отца и матери. И иногда на меня находят чувства, и я плачу. Поэтому в самолёте я плакал, — передаёт слова актёра издание.