Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко

Художественный руководитель Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» Игорь Шаповалов назвал причину смерти актера Игоря Бондаренко, снимавшегося в сериалах «Реальные пацаны» и «Счастливы вместе». Об этом сообщает «Пятый канал».

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По его словам, артист умер из-за тяжелой формы рака — он боролся с болезнью два года. «У него было четыре химии, три операции, облучения были. В общем, очень серьезное такое лечение, но, к сожалению, это не помогло», — сказал Шаповалов.

Он также отметил личные качества Бондаренко, охарактеризовав его «необыкновенно хорошим» и «теплым» человеком.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что на 56-м году жизни умер заслуженный артист России Игорь Бондаренко. Прощание с артистом пройдет на основной сцене «ФЭСТ» в понедельник, 15 ноября.