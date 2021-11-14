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Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко

Lenta.ru
19 минут назад

Художественный руководитель Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» Игорь Шаповалов назвал причину смерти актера Игоря Бондаренко, снимавшегося в сериалах «Реальные пацаны» и «Счастливы вместе». Об этом сообщает «Пятый канал».

Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Фото: СоцсетиСоцсети

По его словам, артист умер из-за тяжелой формы рака — он боролся с болезнью два года. «У него было четыре химии, три операции, облучения были. В общем, очень серьезное такое лечение, но, к сожалению, это не помогло», — сказал Шаповалов.

Он также отметил личные качества Бондаренко, охарактеризовав его «необыкновенно хорошим» и «теплым» человеком.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что на 56-м году жизни умер заслуженный артист России Игорь Бондаренко. Прощание с артистом пройдет на основной сцене «ФЭСТ» в понедельник, 15 ноября.

Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко

Игорь Бондаренко родился в 1966 году. С 1988-го служил в театре ФЭСТ. Снялся в 40 фильмах и сериалах, в том числе «Кодекс чести-6», «Кармелита», «Обручальное кольцо», «Москва. Три вокзала» и других.

Общество,Игорь Бондаренко,Игорь Шаповалов,
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