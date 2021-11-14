Названо условие для повсеместного ввода QR-кодов

Введение QR-кодов должны вводиться только в критической ситуации, так как эта мера сильно ограничивает права человека, заявил Ura.ru кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

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По его мнению, QR-коды должны вводиться исключительно для купирования критического состояния при угрозе перегрузки медицинской инфраструктуры. И действовать они должны очень короткое время. Для этого правительство и оперштаб должны установить конкретные показатели заболеваемости.

«Для всего остального, что там планируется: для профилактики, усиления приверженности вакцинации эта мера не годится… Эта мера очень сильно ограничивает права человека», — отметил депутат.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев согласился с ним, что отказ от QR-кодов должен зависеть от числа новых зараженных.

Против использования QR-кодов ранее выступила экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская. По ее мнению, так государство пытается завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса. Политик сравнила QR-коды с «карточкой на гражданские права», из-за которой «появляется огромная масса бесправных людей». Она отметила, что у всех людей должен быть выбор и равные права, независимо от наличия QR-кодов, а наличие QR-кодов не может быть гарантией отсутствия вируса.