Москвичей возмутила распродажа в одном из магазинов

Распродажа по случаю закрытия магазина крупной торговой сети «Billa» на Алексеевской улице в Москве возмутила россиян. Один из местных жителей опубликовал в группе «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» в Facebook видеозаписи из торгового зала. По его словам, продавцы заблокировали кассы и отказывались продавать людям товары по ценам, сниженным по случаю закрытия супермаркета.

Фото: ТАСС ТАСС

Также москвич подчеркнул, что кассы прекратили работу за несколько часов до закрытия самого магазина, хотя люди продолжали стоять в очередях.

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«Сотрудники магазина объявили, что кассы заблокированы по техническим причинам. И даже не смогли объяснить оператору горячей линии, с чем связаны эти “технические причины". Мужчина, которого отправил в торговый зал директор, по-хамски пытался выставить всех вон, со словами: "Мы вам не дадим тут на халяву отовариться"», — объяснил россиянин.

Он добавил, что сотрудники и охранники магазина угрожали покупателям, что вызовут ОМОН, так как якобы усмотрели угрозу в возмущении людей из-за отказа их обслуживать.

«На кого ОМОН? В магазине находились пенсионеры, инвалиды, родители с детьми, семейные пары. Ужас, живем как в каменном веке», — резюмировал он.

Ситуация возмутила москвичей. Многие указали на то, что поведение продавцов не может быть оправдано никакими причинами..

«Непонятно, зачем магазин делает распродажу, а потом ее сам же тормозит, ведь цель снижения цен — освободить полки. Но это точно их дело», «Выставляя продукцию на прилавки, продавец тем самым заключает с неограниченным кругом лиц публичный договор. То есть он обязуется обслуживать всех, кто к нему обратится», — написали они.

Другие же отметили странное поведение самих покупателей, которые готовы были стоять несколько часов в очереди, чтобы купить товары не первой необходимости, но со скидкой. «Бред какой. Ну закрыта касса – выйди», «Заходила туда и ушла, увидев очереди в кассы. Люди со стеклянными глазами тащат какую-то фигню коробками, при этом говорят друг другу типа: "Не знаю даже, нужно ли мне это, но 75 процентов"», — прокомментировали юзеры.