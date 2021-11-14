Поклонская заявила о попытке выкрасть ее ребенка

Экс-депутату Госдумы и полномочному послу России в Кабо-Верде Наталье Поклонской поступали угрозы и была предпринята попытка выкрасть ее дочь Анастасию. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Это началось после Крымской весны, когда СМИ рассказали о ее дочери, рассказал Поклонская. Тогда же якобы были совершены попытки лишить ее жизни.

«Удивительно, что даже Генеральная прокуратура России дает подробную письменную информацию по мне на запрос иностранного агента», - возмутилась политик.

По словам Поклонской, у нее много недоброжелателей.

«Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооруженной банды и убийства», — написала она.

Ранее СМИ рассказали о предоставленной ей квартире за 20 лет службы в органах прокуратуры и власти. Теперь злоумышленники могут вычислить адрес ее места жительства и узнать данные о семье.

«Как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей», - заключила Поклонская.