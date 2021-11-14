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В России признали невозможным ввод QR-кодов в общественном транспорте

Ювелина Бернст
45 минут назад

В городском общественном транспорте проверку QR-кодов невозможно организовать без вреда для перевозчиков и пассажиров. Об этом заявил Ura.ru председатель Общественного совета Минтранса РФ Михаил Блинкин.

В России признали невозможным ввод QR-кодов в общественном транспорте
Фото: ТАССТАСС

Для этого на таких транспортных средствах нужно посадить контролера у каждой двери.

«Это не проходит… Технически это сделать невозможно», — сказал Блинкин.

При этом он положительно оценил законопроект о введении QR-кодов в транспорте. По мнению эксперта, это полезно на тех видах транспорта, где человек входит не в само транспортное средство, а павильон (вокзалы и аэропорты).

В Госдуме рассмотрят законопроекты о введении QR-кодов по всей России. В случае его принятия, купить билеты на самолет или поезд можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации, медотводе или перенесении COVID-19.

Общество,Михаил Блинкин,Минтранс РФ,Госдума,
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