В России признали невозможным ввод QR-кодов в общественном транспорте

В городском общественном транспорте проверку QR-кодов невозможно организовать без вреда для перевозчиков и пассажиров. Об этом заявил Ura.ru председатель Общественного совета Минтранса РФ Михаил Блинкин.

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Для этого на таких транспортных средствах нужно посадить контролера у каждой двери.

«Это не проходит… Технически это сделать невозможно», — сказал Блинкин.

При этом он положительно оценил законопроект о введении QR-кодов в транспорте. По мнению эксперта, это полезно на тех видах транспорта, где человек входит не в само транспортное средство, а павильон (вокзалы и аэропорты).