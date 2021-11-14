Зюганов поспорил с РПЦ по поводу захоронения Ленина

Нужно сплачивать и духовно развивать общество, а не углублять раскол внутри страны, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Так политик прокомментировал слова главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона о том, что тело советского государственного деятеля Владимира Ленина рано или поздно вынесут из Мавзолея и захоронят. Слова лидера КПРФ приводит радиостанция «Говорит Москва».

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Зюганов отметил, что 2/3 россиян считают советскую эпоху наиболее успешной и благополучной в истории государства.

А решение о захоронении Ленина на Красной площади было принято на высшем уровне и поддержано гражданами страны, напомнил политик. Кроме того, подобные захоронения были и раньше в российской практике, в том числе и в православной церкви.

Священнослужители должны уважать историю, культуру и волю людей, сказал Зюганов.

Он добавил, что сейчас против России ведется гибридная война, вводятся санкции, демографическая ситуация ухудшается, поэтому церкви и государству важно объединять людей.