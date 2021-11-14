Зюганов поспорил с РПЦ по поводу захоронения Ленина

Нужно сплачивать и духовно развивать общество, а не углублять раскол внутри страны, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Так политик прокомментировал слова главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона о том, что тело советского государственного деятеля Владимира Ленина рано или поздно вынесут из Мавзолея и захоронят. Слова лидера КПРФ приводит радиостанция «Говорит Москва».
Зюганов отметил, что 2/3 россиян считают советскую эпоху наиболее успешной и благополучной в истории государства.
А решение о захоронении Ленина на Красной площади было принято на высшем уровне и поддержано гражданами страны, напомнил политик. Кроме того, подобные захоронения были и раньше в российской практике, в том числе и в православной церкви.
Священнослужители должны уважать историю, культуру и волю людей, сказал Зюганов.
Он добавил, что сейчас против России ведется гибридная война, вводятся санкции, демографическая ситуация ухудшается, поэтому церкви и государству важно объединять людей.
Митрополит накануне заявил, что это «пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы», а также это нецивилизованно. Он отметил, что каждый раз, когда поднимается вопрос о перезахоронении, члены КПРФ всегда становятся на защиту «этого мертвого тела». Иларион убежден, что в обществе будет найден консенсус по данному вопросу, и тело Ленина в итоге захоронят.