Специалист рассказал о плане властей по ускорению вакцинации россиян

Социальный психолог Валентин Рощин заявил о наличии у российских властей негласного плана увеличения темпов вакцинации населения страны. Его слова приводит «Свободная Пресса».

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«Возможно, было принято решение влиять на ситуацию с помощью заявлений, словесными интервенциями. Такая тактика позволит не тратить деньги. Заявили, напугали кого-то, потом откатили назад, в результате несколько процентов вакцинировались. Потом все с начала», - считает Рощин.

Он обратил внимание на то, что таким методом власти смогли увеличить количество вакцинированных от коронавируса граждан с 11% в начале лета 2021 года до текущего уровня в почти 35% привитых россиян.

Напомним, что 12 ноября правительство внесло на рассмотрение Госдумы пакет законов, вводящих общефедеральные QR-коды для доступа людей в общественные места и на транспорт. Коды будут получать привитые, переболевшие COVID-19, а также обладатели медотвода от вакцинации. Известно, что вплоть до 1 февраля сохранится возможность предъявления вместо QR-кода результата отрицательного ПЦР-теста. С началом весны ее отменят. Такой режим будет действовать как минимум до июня 2022 года.