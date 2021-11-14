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Соловьев прокомментировал выплаты ему от государства как ИП

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущий Владимир Соловьев утверждает, что не оформлял заявку на получение госсубсидии в качестве пострадавшего от коронавирусных ограничений предпринимателя. Об этом он заявил РБК.

Соловьев прокомментировал выплаты ему от государства как ИП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не знаю, была ли она (субсидия). Сказал бухгалтерам: вы, пожалуйста, разберитесь, что это такое, и обязательно верните деньги. А дальше пусть ищут варианты, как это сделать», — сказал Соловьев.

Так телеведущий прокомментировал опубликованные в Telegram-каналах данные из открытых государственных источников о том, что он получал от государства финансовую помощь в качестве пострадавшего от коронавирусных ограничений в экономике предпринимателя.

Издание сообщает, что в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства среди получателей государственной помощи значится полный тезка Соловьева. В частности, там указано, что ему были перечислены два транша субсидий из бюджета - каждый в размере 12 130 рублей. Первая выплата была направлена Соловьеву 30 июня 2020 года, а вторая — 9 июля. По данным реестра, основным видом деятельности этого получателя средств названа «деятельность в области радиовещания» (ОКВЭД 60.10).

Напомним, что правительство в 2020 году приняло решение о материальной поддержке организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса. В ее рамках из бюджета выплачивалось ежемесячно по 12 130 рублей на каждого сотрудника таких предприятий.

Общество,Владимир Соловьев,
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