Мясников развеял главный страх противников вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как препарат ведет себя в организме человека после вакцинации, передает РИА «Новости».

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По словам Мясникова, большинство людей убеждены, что после прививки лекарство всю жизнь «сидит и делает свое злое дело внутри организма». Но такое мнение ошибочно, подчеркнул врач.

Он объяснил, что после введения вакцины в организм она стимулирует выработку антител, указывая, против чего бороться, и через три-четыре недели в организме не остается и следа от препарата.

«Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь», — добавил он.

Побочный эффект от прививки проявляется в течение двух-трех недель, добавил телеведущий.