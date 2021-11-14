Мясников развеял главный страх противников вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как препарат ведет себя в организме человека после вакцинации, передает РИА «Новости».
По словам Мясникова, большинство людей убеждены, что после прививки лекарство всю жизнь «сидит и делает свое злое дело внутри организма». Но такое мнение ошибочно, подчеркнул врач.
Он объяснил, что после введения вакцины в организм она стимулирует выработку антител, указывая, против чего бороться, и через три-четыре недели в организме не остается и следа от препарата.
«Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь», — добавил он.
Побочный эффект от прививки проявляется в течение двух-трех недель, добавил телеведущий.
Мясников ранее раскритиковал медиков, выступающих против вакцинации от COVID-19 и агитирующих пациентов не прививаться. По его мнению, если врач отговаривает человека от прививки, а тот потом умирает, это следует считать уголовным преступлением. Также Мясников сравнивал противников вакцинации с геями. Он заявлял, что антипрививочники не должны навязывать свое мнение другим, отмечая, что аналогичным образом в России запрещена гей-пропаганда среди несовершеннолетних.