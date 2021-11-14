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Мясников развеял главный страх противников вакцинации

Ювелина Бернст
35 минут назад

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как препарат ведет себя в организме человека после вакцинации, передает РИА «Новости».

Мясников развеял главный страх противников вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мясникова, большинство людей убеждены, что после прививки лекарство всю жизнь «сидит и делает свое злое дело внутри организма». Но такое мнение ошибочно, подчеркнул врач.

Он объяснил, что после введения вакцины в организм она стимулирует выработку антител, указывая, против чего бороться, и через три-четыре недели в организме не остается и следа от препарата.

«Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь», — добавил он.

Побочный эффект от прививки проявляется в течение двух-трех недель, добавил телеведущий.

Мясников ранее раскритиковал медиков, выступающих против вакцинации от COVID-19 и агитирующих пациентов не прививаться. По его мнению, если врач отговаривает человека от прививки, а тот потом умирает, это следует считать уголовным преступлением. Также Мясников сравнивал противников вакцинации с геями. Он заявлял, что антипрививочники не должны навязывать свое мнение другим, отмечая, что аналогичным образом в России запрещена гей-пропаганда среди несовершеннолетних.

Общество,Александр Мясников,РИА Новости,
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