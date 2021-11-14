Воробьев назвал уровень вакцинации в Подмосковье высоким

«Вакцинация в очередной раз показала всплеск, потому что те ограничения, которые вводятся, заставляют человека крепко подумать. Я очень надеюсь, что те, кто до сих пор отрицают вакцинацию, одумаются, потому что они представляют угрозу здоровью других людей», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».