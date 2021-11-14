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Андрей Воробьев назвал уровень вакцинации в Подмосковье высоким

РИАМО
1 час назад

Уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье остается высоким, фиксируются всплески спроса на прививку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев назвал уровень вакцинации в Подмосковье высоким
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вакцинация в очередной раз показала всплеск, потому что те ограничения, которые вводятся, заставляют человека крепко подумать. Я очень надеюсь, что те, кто до сих пор отрицают вакцинацию, одумаются, потому что они представляют угрозу здоровью других людей», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что уровень вакцинации в области высокий, однако около 650 человек находятся на аппаратах ИВЛ в подмосковных медучреждениях.

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Московской области увеличился до 68,4% . Поставить прививку от Covid-19 в регионе можно бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах.

Общество,Андрей Воробьев,
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