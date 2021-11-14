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Россиянам рассказали, где они могут привиться иностранной вакциной

Газета.Ru
44 минуты назад

Граждане России могут поехать в Сербию, Германию, Хорватию или Грецию, чтобы привиться впервые или ревакцинироваться от короновавируса. Об этом РБК рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Россиянам рассказали, где они могут привиться иностранной вакциной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В сентябре, когда они только появились, было два направления: Сербия и Германия. Сейчас этот список дополнился Хорватией. Конечно, в основном все хотят однокомпонентную вакцину, Johnson & Johnson, чтобы ехать не два раза, а один», — отметила Ломидзе.

Она уточнила, что в Сербии нет возможности вакцинироваться препаратом компании Johnson & Johnson, а в Германии и Хорватии есть, но на платной основе.

Прививка от COVID может стать обязательной для ряда профессий

Стоимость трехдневного вакцинного тура составляет около 60 тыс. рублей. В него входит: перелет, проживание, запись и сопровождение на прививку, а иногда и экскурсионная программа, рассказала Ломидзе. При этом сама вакцинация оплачивается отдельно и на месте. Например, в Сербии она бесплатная, а в Хорватии стоит около €200, в Германии — в €700–800, уточнила исполнительный директор АТОР.

Ранее сообщалось, что Россия в скором времени подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации от COVID-19. Уточняется, что российская сторона уже представила необходимые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в Евросоюзе и РФ.

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