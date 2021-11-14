Россиянам рассказали, где они могут привиться иностранной вакциной

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«В сентябре, когда они только появились, было два направления: Сербия и Германия. Сейчас этот список дополнился Хорватией. Конечно, в основном все хотят однокомпонентную вакцину, Johnson & Johnson, чтобы ехать не два раза, а один», — отметила Ломидзе.

Она уточнила, что в Сербии нет возможности вакцинироваться препаратом компании Johnson & Johnson, а в Германии и Хорватии есть, но на платной основе.

Стоимость трехдневного вакцинного тура составляет около 60 тыс. рублей. В него входит: перелет, проживание, запись и сопровождение на прививку, а иногда и экскурсионная программа, рассказала Ломидзе. При этом сама вакцинация оплачивается отдельно и на месте. Например, в Сербии она бесплатная, а в Хорватии стоит около €200, в Германии — в €700–800, уточнила исполнительный директор АТОР.