В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Соловьёв приказал бухгалтерам вернуть полученные от государства выплаты

News.ru
3 часа назад

Российский телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что не знает о полученной субсидии от государства. По словам журналиста, он не подавал заявки на выплаты пострадавшим от коронавирусного кризиса предпринимателям. Об этом сообщает РБК.

Соловьев отказался от коронавирусных выплат
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Не знаю, была ли субсидия. Сказал бухгалтерам: вы, пожалуйста разберитесь, что это такое, и обязательно верните деньги. А дальше пусть ищут варианты, как это сделать, — рассказал Соловьёв.

Речь идёт о социальной помощи, которую государство предоставляет всем пострадавшим от пандемии. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, Соловьёв в общей сумме получил 24 тысячи 260 рублей.

Соловьев защитил Захарову от нападок Собчак

Ранее Владимир Соловьёв во время трансляции на своём официальном YouTube-канале «Соловьёв LIVE» обвинил властную верхушку России в бездействии после операции Украины в Донбассе. Журналист задал вопрос: когда власти страны начнут защищать своих граждан?

Он добавил, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в случае военного наступления встанет вопрос «о сохранении государственности» Украины. Соловьёв отметил, что «русский медведь» продолжает позволять украинским нацистам испытывать его терпение.

Общество,Владимир Соловьев,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители