Вассерман отреагировал на введение QR-кодов в транспорте

«Необходимые меры, важные очень, не думаю, что тут надо обращать внимание на недовольных. Тем более, среди этих людей немало обычных проплаченных "полезных идиотов". Повсеместное введение QR-кодов видится мне разумной мерой, но вводить их, конечно, нужно аккуратно, не допуская нарушения прав пожилых граждан, к примеру», — уверен Вассерман.