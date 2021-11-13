Мясников дал оригинальный совет боящимся вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал нелогичным страх перед вакцинацией от коронавируса. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

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«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! Вы используете ремень безопасности, когда едете в машине, вы же не боитесь пристегиваться. У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков», — сказал Мясников.

Ранее Мясников заявил, что введение QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта будет на 50% эффективной медицинской мерой и на 90% полезно в качестве стимула принуждения к вакцинации. Россиян, не участвующих в прививочной кампании против коронавируса, он обвинил в том, что из-за них от инфекции умирает свыше 1000 человек ежедневно.