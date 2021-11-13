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В Петербурге закончилась вакцина «Ковивак»

Елена Прошина
32 минуты назад

Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана сообщил об исчерпании запасов вакцины «Ковивак» на городских складах. Такое заявление он сделал во время прямого эфира на странице губернатора города во «ВКонтакте».

«На сегодня "Ковивака" нет в Санкт-Петербурге. У нас сегодня есть "Эпивак" - небольшое количество, у нас есть "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Ковивак" всего одна площадка в РФ делает. На сегодняшний момент около 1 млн доз всего было сделано. Ожидать его прихода в ближайшее время мы не рекомендуем. Призываем прививаться тем, что есть», - сказал Сарана.

12 ноября пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что в городе сформирован достаточный запас вакцин, предназначенных как для бюджетной, так и для коммерческой вакцинации. Его объем составляет 655 000 комплектов. В заявлении также указывалось, что в случае необходимости в Петербург будут завезены дополнительные партии препаратов.

Согласно данным на 11 ноября, в городе первую дозу вакцин, без учета «Спутника Лайт», получили 1 863 290 человек.

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