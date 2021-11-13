В Петербурге закончилась вакцина «Ковивак»

«На сегодня "Ковивака" нет в Санкт-Петербурге. У нас сегодня есть "Эпивак" - небольшое количество, у нас есть "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Ковивак" всего одна площадка в РФ делает. На сегодняшний момент около 1 млн доз всего было сделано. Ожидать его прихода в ближайшее время мы не рекомендуем. Призываем прививаться тем, что есть», - сказал Сарана.