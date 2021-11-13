Деды Морозы прокатились на гидроциклах в Петербурге и попали на видео

В Петербурге мужчины в костюмах Дедов Морозов прокатились по рекам и каналам. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Погода этому красочному шоу благоприятствовала, что весьма странно для середины ноября. Температура воздуха была +4 градуса, воды – примерно столько же.

Напомним, 8 ноября в Петербурге завершилась навигация по рекам и каналам города для маломерных судов. Прокатиться по воде петербуржцы и гости нашего города теперь смогут только весной.