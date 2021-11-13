Создатели «Спутника V» показали на видео, как COVID-19 повлиял на мир

Разработчики «Спутника V» выпустили видео о том, как пандемия изменила жизнь и запустила цепь событий, негативно повлиявших на весь мир. Вирусологи создали ролик о важности прививок и опубликовали его в своем Telegram-канале.

На видео красный шарик с шипами коронавируса катится по различным поверхностям и становится триггером в цепи негативных событий. Он сбивает фигурки людей, стоящих в колоннах, включает несколько телевизоров с тревожными новостями о пандемии, запускает мониторы с графиками роста COVID-19, выключает свет на стадионах, двигает машины скорой с сиреной. Все это сопровождается гнетущей музыкой из фильма ужасов.

В конце вирус запускает десятки маленьких шариков-штаммов, но они не могут проникнуть в мир, который защищают колбочки с вакциной. В этом новом мире царит спокойствие, играет чудесная завораживающая музыка, а люди стоят в нескончаемой очереди для получения прививок и QR-кодов.

«V- это ради Победы. Вакцинируйся Спутником V» - гласит надпись в конце ролика.

Сами разработчики заявили, что основной посыл видео — «идет настоящая война и только совместная вакцинация способна остановить эту смертельную цепочку».

«Даже самые бесстрашные и здоровые из нас устали. Устали жить в тревоге за себя и своих близких. В тревоге за то, что может настать момент, когда самое лучшее лекарство уже не понадобится», - пишут они.