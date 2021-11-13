Экономист назвал главный плюс QR-кодов

«Сотрудники, как правило, привиты, но если в транспорте будут люди с прививкой — это должно улучшить ситуацию. Я не склонен считать, что QR-коды хорошо для транспорта, но ситуация, при которой мы ничего не делаем, значительно хуже. Это вынужденная мера, но она более приемлема, чем, если мы в принципе останемся без перевозок», — отметил директор академии.