В РПЦ призвали запретить клип на песню Oxxxymiron «Последний звонок»

«Он в первой строчке, если в Яндексе набрать. И там это все буквально ведь показывается, хоть кто смотри. Любой ребенок включит: школьник, детсадовец тоже. Поэтому обращаю внимание силовых структур, что это, конечно, вещи недопустимые в наших условиях», — сказал Ануфриев в ходе круглого стола «Развитие гармоничных межнациональных отношений, профилактика межнациональных конфликтов, деструктивных проявлений в детско-подростковой среде».