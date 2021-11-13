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В РПЦ призвали запретить клип на песню Oxxxymiron «Последний звонок»

Елена Прошина
1 час назад

Начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ, протоиерей Игорь Ануфриев предложил запретить клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров). Видеозапись этого мероприятия опубликована на YouTube.

В РПЦ призвали запретить клип на песню Oxxxymiron «Последний звонок»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он в первой строчке, если в Яндексе набрать. И там это все буквально ведь показывается, хоть кто смотри. Любой ребенок включит: школьник, детсадовец тоже. Поэтому обращаю внимание силовых структур, что это, конечно, вещи недопустимые в наших условиях», — сказал Ануфриев в ходе круглого стола «Развитие гармоничных межнациональных отношений, профилактика межнациональных конфликтов, деструктивных проявлений в детско-подростковой среде».

Ануфриев попросил присутствовавших на круглом столе представителей правоохранительных органов обратить внимание на творчество рэпера.

Вспомнив о стрельбе, устроенной 20 сентября этого года студентом Пермского государственного университета Тимуром Бекмансуровым на территории ВУЗа, когда погибли шесть и получили ранения 47 человек, Ануфриев заявил, что напавшим владела злость и вражда не по национальному признаку, а ненависть ко всем, а также сатанизм.

Сообщается, что местная прокуратура организовала проверку на основании этого заявления Ануфриева.

Напомним, клип Oxxxymiron «Последний звонок» был заблокирован по решению Роскомнадзора на YouTube и в социальных сетях еще в октябре 2018 года.

Сюжет клипа представляет собой нарезку эстонского фильма "Класс", в котором школьники расстреливают своих одноклассников из-за издевательств.

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