В РПЦ призвали запретить клип на песню Oxxxymiron «Последний звонок»

Начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ, протоиерей Игорь Ануфриев предложил запретить клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров). Видеозапись этого мероприятия опубликована на YouTube.
«Он в первой строчке, если в Яндексе набрать. И там это все буквально ведь показывается, хоть кто смотри. Любой ребенок включит: школьник, детсадовец тоже. Поэтому обращаю внимание силовых структур, что это, конечно, вещи недопустимые в наших условиях», — сказал Ануфриев в ходе круглого стола «Развитие гармоничных межнациональных отношений, профилактика межнациональных конфликтов, деструктивных проявлений в детско-подростковой среде».
Ануфриев попросил присутствовавших на круглом столе представителей правоохранительных органов обратить внимание на творчество рэпера.
Вспомнив о стрельбе, устроенной 20 сентября этого года студентом Пермского государственного университета Тимуром Бекмансуровым на территории ВУЗа, когда погибли шесть и получили ранения 47 человек, Ануфриев заявил, что напавшим владела злость и вражда не по национальному признаку, а ненависть ко всем, а также сатанизм.
Сообщается, что местная прокуратура организовала проверку на основании этого заявления Ануфриева.
Напомним, клип Oxxxymiron «Последний звонок» был заблокирован по решению Роскомнадзора на YouTube и в социальных сетях еще в октябре 2018 года.
Сюжет клипа представляет собой нарезку эстонского фильма "Класс", в котором школьники расстреливают своих одноклассников из-за издевательств.