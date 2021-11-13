Минпросвещения решило судьбу дистанционки в школах

У властей «нет и не будет» планов по переводу российских школ на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

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«Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации», — сказал министр.

Он добавил, что предложенные Роспотребнадзором меры показали свою эффективность.