Минпросвещения решило судьбу дистанционки в школах

У властей «нет и не будет» планов по переводу российских школ на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
«Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации», — сказал министр.
Он добавил, что предложенные Роспотребнадзором меры показали свою эффективность.
Ранее Кравцов сообщал, что с 8 ноября уже более 90% школ в стране работают в очном традиционном режиме, а в 6% школ применяются дистанционные технологии в пятом-одиннадцатом классах.