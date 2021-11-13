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Минпросвещения исключило перевод школ в России на удаленку

BFM.RUиещё 1
45 минут назад

У властей «нет и не будет» планов по переводу российских школ на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Минпросвещения решило судьбу дистанционки в школах
Фото: ТАССТАСС

«Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации», — сказал министр.

Он добавил, что предложенные Роспотребнадзором меры показали свою эффективность.

В Минпросвещения назвали количество закрытых на карантин школ

Ранее Кравцов сообщал, что с 8 ноября уже более 90% школ в стране работают в очном традиционном режиме, а в 6% школ применяются дистанционные технологии в пятом-одиннадцатом классах.

Общество,Сергей Кравцов,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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