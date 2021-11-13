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В РПЦ потребовали запретить фан-клип на песню Оксимирона

Секрет Фирмыиещё 3
4 часа назад

Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) пожаловалась на фан-клип с треком рэпера Оксимирона под названием «Последний звонок». Ролик полностью состоит из нарезок эстонского фильма «Класс», в котором двое подростков расстреливают учеников в школе. В РПЦ назвали видео недопустимым и вспомнили массовое убийство в Пермском госуниверситете. Прокуратура решила проверить клип. Трек «Последний звонок» Оксимирон выпустил ещё в 2009 году, композиция вошла в альбом miXXXtape I. В нем речь идёт об отчаявшемся ученике, который устраивает стрельбу в школе. Официального клипа с этим треком музыкант никогда не выпускал. Но в 2012 году на YouTube на канале 7Studio появился фанатский клип на «Последний звонок». Видеоряд в нём состоял из нарезки кадров из фильма «Класс» 2007 года, а сопровождался он треком российского рэпера. За шесть лет видео собрало почти 8 млн просмотров, пока видеохостинг не заблокировал его по требованию Роскомнадзора. Тем не менее фан-клипы с аналогичной нарезкой под трек Оксимирона время от времени всё равно появляются на YouTube. Сейчас большинство таких роликов заблокированы из-за жалоб правообладателя — официального YouTube-канала Оксимирона. Несмотря на то что фан-ролики с расстрелом школы блокируются самим видеохостингом, Пермская епархия РПЦ решила пожаловаться на одно из таких видео в прокуратуру. Глава отдела религиозного образования и катехизации епархии протоиерей Игорь Ануфриев назвал увиденный им клип на песню недопустимым. «Он в первой строчке, если в "Яндексе" набрать. И там это всё буквально ведь показывается, хоть кто смотри. Любой ребёнок включит: школьник, детсадовец тоже. Поэтому обращаю внимание силовых структур, что это, конечно, вещи недопустимые в наших условиях», — сказал священник. Помощник прокурора Перми Анна Иванова сообщила журналистам, что надзорное ведомство примет обращение к сведению. 20 сентября в Перми 18-летний студент-первокурсник Тимур Бекмансуров напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). В результате стрельбы шесть человек погибли, 24 попали в больницы с ранениями. Стрелка обезвредил местный сотрудник ДПС, однако врачи спасли ему жизнь . После этого глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) призвал Госдуму запретить продажу огнестрельного оружия гражданам России. Фото: Facebook / miron.official

В РПЦ потребовали запретить фан-клип на песню Оксимирона
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Общество,Тимур Бекмансуров,Игорь Ануфриев,Анна Иванова,ГИБДД,РПЦ,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,Яндекс,Госдума,
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