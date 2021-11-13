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В Госдуме предложили амнистию россиян с поддельными QR-кодами

Елена Прошина
29 минут назад

Депутат Госдумы от ЛДПР врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Леонов считает необходимым дать гражданам, ранее раздобывшим поддельный QR-код о вакцинации от коронавируса, пройти эту процедуру по-настоящему. Его слова приводит URA.RU.

В Госдуме предложили амнистию россиян с поддельными QR-кодами
Фото: ТАССТАСС

«Я предложил условно называемую амнистию для тех, кто получил не совсем легальный QR-код. Например, правительство скажет, что с 1 декабря до 1 января мы вводим амнистию для тех, кто нелегально получил QR-код. Нужно дать возможность людям сделать шаг назад», — сказал Леонов.

Свою позицию он обосновал тем, что помимо «кнута» уголовных наказаний для использующих поддельные QR-коды о вакцинации от COVID-19 нужен еще и «пряник».

Леонов считает, что в России достаточно людей, ранее купивших поддельный QR-код, а теперь решивших вакцинироваться по-настоящему. По его словам, таким гражданам отказывают в прививке, поскольку по документам и согласно данным электронных баз, до ревакцинации им следует ждать еще несколько месяцев.

Напомним, что 12 ноября правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, подразумевающих введение по всей стране QR-кодов в качестве условия для посещения общественных мест и для приобретения билетов на авиационный и железнодорожный транспорт. QR-коды будут присваиваться прошедшим вакцинацию от коронавируса, переболевшим инфекцией и гражданам, имеющим медотвод от прививки.

Общество,Сергей Леонов,ЛДПР,Госдума,РИА Ura.ru,
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