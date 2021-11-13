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Стал известен порядок получения новых QR-кодов

Елена Прошина
52 минуты назад

Россияне смогут получать QR-коды нового образца о вакцинации от COVID-19 в МФЦ и на «Госуслугах». Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсант».

Стал известен порядок получения новых QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

QR-коды нового образца, подтверждающие статус вакцинированного, переболевшего коронавирусом или получившего медотвод от вакцинации, будут оформляться единым для всей страны образом. Это подразумевается как содержанием соответствующих законопроектов, внесенных в Госдуму правительством, так и комментариями представителей властей, пишет издание.

После принятия этих законодательных новелл, ныне действующие региональные коды и документы, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса, будут автоматически заменены в информационных системах на общефедеральные сертификаты. Последние станут действовать в масштабах всей страны.

«Бумажные сертификаты и справки как таковые, судя по всему, не будут действовать как «пропуска». При этом бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах. Потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения», - говорится в материале.

Напомним, что накануне на рассмотрение Госдумы правительством был внесен ряд законопроектов. Ими, в частности, устанавливается новый порядок доступа людей в общественные места и на транспорт дальнего следования. Приобретение авиа- и железнодорожных билетов станет возможным исключительно для обладателей QR-кода, подтверждающего прохождение человеком вакцинации или перенесенный им заболевании коронавирусом. Также код будут получать граждане, имеющие медицинские противопоказания против прививки от COVID-19.

Общество,Госдума,
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