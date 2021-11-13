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Эксперт прокомментировал утечку данных россиян с фальшивыми QR-`кодами

Майк Габриелян
47 минут назад

Эксперт по интернет-безопасности Игорь Бедеров опроверг информацию СМИ об утечке данных 500 тысяч жителей Москвы и Подмосковья, купивших поддельные документы о вакцинации и ПЦР. Об этом сообщает RT.

Эксперт прокомментировал утечку данных россиян с фальшивыми QR-кодами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данные в СМИ о 500 тыс. фамилий недостоверны. Речь идет не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных», - сказал Бедеров.

По его словам, мошенники намеревались воспользоваться «хайпом» для шантажа и вымогательства.

Всего в поддельной базе указано 88 тысяч фамилий со всей России.

Накануне газета «Коммерсант» сообщила, что в интернете выставили на продажу персональные данные более 500 тысяч человек из Москвы и Московской области. По данным издания, они предоставили личные данные мошенникам, надеясь купить поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тестах.

Одна тысяча строк стоит около 8,5 тысяч рублей. Данные содержат полную информацию о паспорте, СНИЛС. Также указаны номера телефонов, место жительства и информация о дате получения сертификата.

Общество,Газета "Коммерсантъ",
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